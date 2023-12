Omicidio Ballan, nelle carte del gip i messaggi di Fandaj a Vanessa: "Ti rovino la vita"

"Fandaj aveva iniziato a manifestare gelosia e possessività: pretendeva che Vanessa lo tenesse costantemente aggiornato sui suoi spostamenti, insisteva affinché lasciasse il suo convivente, le inviava messaggi contenenti minacce". È quanto emerge dall'ordinanza con cui il gip Carlo Colombo ha confermato la custodia cautelare in carcere per Bujar Fandj, l'imprenditore kosovaro 40enne accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nella sua casa di Spineda, una frazione del comune di Altivole (Treviso), nella mattina del 19 dicembre scorso.

I messaggi inviati da Fandaj a Vanessa

"Ti rovino la vita, mi dispiace per tuo figlio, vammi a fare denuncia" scrive il 40enne alla donna con cui in passato aveva avuto una relazione troncata per volontà di lei. E ancora: "Vanessa amore mio, ti voglio tanto bene, ti prego torniamo come prima. Sei la mia bellissima" si legge su un foglio di carta A4 ritrovato dai carabinieri nel vano porta oggetti del furgone intestato alla "7 Color", la sua ditta, a testimonianza di quella che era diventata una ossessione per quella donna con cui aveva avuto un relazione clandestina ma che Vanessa aveva voluto troncare a causa, scrive il gip "dei comportamenti assillanti, minacciosi e perfino violenti".

Dall'ordinanza emerge che a luglio di quest'anno Fandaj "per nulla rassegnato, aveva intensificato le condotte moleste, anche sul luogo di lavoro, e minacciava Vanessa di divulgare filmati e fotografie realizzati in momenti di intimità, minaccia che si è concretizzata con l'invio di un filmato" al compagno della donna. Poi le minacce erano cessate, fino al tragico giorno dell'omicidio.

Secondo gli inquirenti Bujar Fandj avrebbe pianificato il delitto, scegliendo il momento adatto, aggirando la telecamera di sicurezza che riprende l'area dell'ingresso, predisponendo gli strumenti necessari - il martello per sfondare la porta, coltello per ucciderla - con lucida ferocia. Non solo, "L'attivazione nei giorni immediatamente precedenti di una nuova scheda Sim e il recente rinnovo del passaporto - si legge nell'ordinanza - sono ulteriori elementi che denotano la pianificazione del delitto, addirittura nei giorni o nei mesi antecedenti".

Perché non è scattato il divieto di avvicinamento, la relazione della pm

Intanto il pubblico ministero che si è occupato della denuncia per stalking presentata da Vanessa Ballan quasi due mesi prima dell'omicidio, ha inviato una memoria al procuratore di Treviso Matteo Martani per spiegare perché nei confronti di Fandaj non era stata presa alcuna misura cautelare. Secondo le indiscrezioni, la pm avrebbe riferito che non c'è stata nessuna lacuna nelle procedure: Bunjar Fandaj era un incensurato e da quanto era stato denunciato aveva smesso la campagna di stalking nei confronti della donna.

Era stato lo stesso procuratore di Treviso Marco Martani ad ammettere però che l'urgenza del caso era stata "sottovalutata". Pur precisando che "non c'erano gli estremi per prendere l'unico provvedimento che avrebbe potuto impedire a Fandj di assassinare Vanessa ovvero l'arresto in carcere", il procuratore aveva invece spiegato che si poteva decidere per il divieto di avvicinamento, anche se questa misura probabilmente non avrebbe evitato l'omicidio.

La perquisizione e i tabulati del cellulare (arrivati quando era troppo tardi)

Secondo quanto ricostruito da TrevisoToday, la perquisizione a casa dell'uomo avviene il 27 ottobre scorso, il giorno dopo la denuncia presentata dalla vittima.

Al kosovaro vengono sequestrati un computer e quattro telefonini in cui ci sarebbero i messaggi persecutori e i video hot con cui lui ricattava Vanessa. Il fascicolo, aperto dal magistrato di turno, passa a Barbara Sabbatini, pubblico ministero che fa parte del "gruppo" che si occupa di reati cosiddetti da "codice rosso". Al magistrato servono però i tabulati del telefono di Bujar perché sul cellulare di Vanessa non viene trovato nessun messaggio.

Il materiale probatorio sarebbe stato probabilmente sufficiente per spiccare almeno la misura del divieto di avvicinamento, ma la copia dei tabulati arriverà solo a delitto ormai consumato. Intanto nelle scorse ore il ministro della giustizia Carlo Nordio ha chiesto agli uffici competenti del dicastero di acquisire negli uffici giudiziari di Treviso una relazione dettagliata sul caso.