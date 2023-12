Omicidio Vanessa Ballan: perché per Bujar Fandaj non è scattato il divieto di avvicinamento

Vanessa Ballan, la giovane madre di 26 anni uccisa a coltellate nella casa in cui viveva con la famiglia, nel Trevigiano, aveva già denunciato l'uomo che poi le avrebbe tolto la vita. Bujar Fandaj, 40 anni, di origini kosovare, è stato fermato martedì sera dai carabinieri dopo essere entrato nella doccia del bagno di casa. Nonostante la querela presentata dalla vittima per il 40enne non era scattata nessuna misura cautelare, e non era stato disposto neppure il divieto di avvicinamento alla vittima. "Forse l'urgenza del caso è stata sottovalutata" ha ammesso in conferenza stampa il procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani, in un punto stampa sull'omicidio.

"In realtà - ha detto Martani - non c'erano gli estremi per prendere l'unico provvedimento che avrebbe potuto impedire a Fandj di assassinare Vanessa ovvero l'arresto in carcere. Si poteva però decidere per il divieto di avvicinamento, cosa che non è stata fatta e che a posteriori sembra essere stato un errore di valutazione da parte del sostituto procuratore che si occupava del fascicolo aperto nei confronti del 40enne per il reato di stalking".

Dopo la querela presentata dalla vittima, ha aggiunto il procuratore, "non c'erano più stati episodi di molestie o di avvicinamenti indesiderati da parte di Bujar (il fermato ndr) nei confronti di Vanessa". Secondo Martani dopo la querela Bujar Fandaj avrebbe infatti smesso di importunare la giovane. "Eravamo in attesa della relazione tecnica sul contenuto dei telefonini, che avrebbe potuto dirci che cosa il 40enne scriveva alla vittima e la cronologia di quei messaggi" ha aggiunto. "Ma il documento non era ancora arrivato. La valutazione fatta era di un caso che non avesse i requisiti dell'urgenza ma la cosa purtroppo si è rivelata tragicamente infondata". Le indagini dunque erano ancora in corso quando la giovane è stata colpita a morte.

L'omicidio e la relazione tra Vanessa e Fandaj

Vanessa Ballan è stata uccisa martedì 19 dicembre, nella sua abitazione di Spineda di Riese Pio X. L'omicida l'ha colpita con "sette coltellate", di cui "più di uno mortale", ha detto il procuratore Martani. La ragazza "ha cercato di parare i colpi perché aveva ferite alle mani, ha cercato di ripararsi". Vanessa era incinta del secondo figlio. Fandaj era un cliente del supermercato in cui lavorava la vittima. I due si conoscevano bene, avevano avuto un legame, poi lei l'aveva denunciato per stalking un paio di mesi fa. Come ricostruisce Denis Barea su TrevisoToday, la relazione tra i due sarebbe iniziata nell'estate del 2022, ma un anno dopo la 26enne aveva deciso di interrompere la frequentazione. Il 40enne avrebbe iniziato a tempestarla di messaggi, anche minatori. Lo scorso agosto si sarebbe presentato a casa sua chiedendole di tornare insieme. E poi c'è una "scenata" riferita agli inquirenti da una ex collega di lavoro. "Ti ammazzo" avrebbe urlato lui, spintonandola.

Gli episodi di stalking e la denuncia

Fandaj avrebbe continuato a perseguitare la vittima con visite a sorpresa sul lavoro e messaggi via WhatsApp, arrivando perfino a minacciarla di pubblicare in rete alcuni video ripresi durante i momenti di intimità. Poi, a fine ottobre, la donna lo aveva denunciato. A seguito della querela i carabinieri avevano perquisito la casa del 40enne, ad Altivole, sequestrando un computer e dei cellulari, uno dei quali avrebbe contenute le immagini a luci rosse.

Il procuratore di Treviso ha spiegato che il magistrato di turno esterno, a cui spetta il compito di trattare le denunce di codice rosso, "nel giro di un giorno ha disposto la perquisizione e ha disposto che il fascicolo passasse al magistrato di turno fasce deboli. Quest'ultimo non ha ritenuto che ci fosse una situazione che imponesse una immediata richiesta di misura cautelare ma ha ritenuto di approfondire gli atti di indagine chiedendo i tabulati del telefono di Bujar perché i messaggi erano stati cancellati da Vanessa".

"L'esito dei tabulati non era ancora arrivato" ha concluso il procuratore. "Peraltro in questi quasi due mesi, dalla perquisizione a ieri mattina, non c'erano stati altri episodi allarmanti, quindi la valutazione fatta dal magistrato fasce deboli era una non urgenza sulla richiesta di misura cautelare. Alla luce di ciò che è successo la valutazione si è rivelata infondata".

L'uomo avrebbe chiamato il 112: "Sono stato io". Ma preparava la fuga

Secondo gli inquirenti, riferisce il collega Nicola Cendron su TrevisoToday, il 40enne avrebbe premeditato il delitto. E preparato la fuga. Il giorno prima dell'omicidio il presunto killer avrebbe infatti acquistato una nuova sim telefonica da utilizzare nella latitanza. Non solo. Fandaj avrebbe raggiunto il luogo del delitto in bici (evitando di prendere il furgone per non essere incastrato dalle telecamere) e si sarebbe perfino fatto vedere in un bar quando Vanessa era ormai già morta.

Per gli inquirenti è probabile che non sapesse della gravidanza della 26enne. In casa, oltre al corpo trovato a terra in un lago di sangue, i carabinieri hanno trovato un martello, usato per rompere la porta a vetri sul retro e il coltello utilizzato per il delitto in un lavandino. Il martello riportava la scritta "Sette color", nome della ditta di Fandaj Bujar mentre il coltello non faceva parte del set presente in casa.

Martedì sera, intorno alle 21, il presunto killer avrebbe chiamato il 112 da un telefono senza sim: "Sono stato io a fare quella brutta cosa, domani mi consegno alla stazione dei carabinieri di Riese Pio X". Agli inquirenti avrebbe però detto di essere in un luogo diverso da quello in cui effettivamente si trovava. Un modo, forse, per prendere tempo e preparare la fuga all'estero.