Marco Vannini, la sentenza della Cassazione sulla famiglia Ciontoli

I giudici della Suprema Corte sono oggi chiamati a decidere se confermare o meno le condanne del processo bis per l’omicidio del ragazzo ucciso da un colpo di pistola quasi sei anni mentre era in casa della fidanzata

A quasi due settimane dal sesto anniversario della morte di Marco Vannini è attesa per oggi la sentenza della Corte di Cassazione che potrebbe scrivere la parola fine sull'omicidio di Marco Vannini, il giovane ucciso con un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre si trovava in casa della fidanzata a Ladispoli, vicino Roma.

La quinta sezione penale dovrà confermare o meno la sentenza emessa nel processo bis il 30 settembre 2020 nei confronti di Antonio Ciontoli, padre della fidanzata di Vannini, condannato a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale, sua moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina, a 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario anomalo. "Spiegazioni inverosimili degli atteggiamenti da loro assunti, che in taluni momenti rasentano una vera e propria crudeltà nei confronti di un ragazzo ferito che urla di dolore e viene rimproverato per questo motivo, un ragazzo che è stato ed è il fidanzato di Martina e che il Ciontoli afferma di tenerlo in conto e in considerazione come un figlio", scrissero i giudici nelle motivazioni della sentenza.

Le richieste del procuratore generale della Cassazione

L'accesso all'Aula Giallombardo, dove l’udienza è stata programmata per consentire un maggiore distanziamento, è stato consentito dal collegio alle sole parti e ai familiari. Presenti in aula anche Federico e Martina Ciontoli. Fuori dal "Palazzaccio", un piccolo gruppo di manifestanti si è riunito per chiedere "verità e giustizia", esprimendo sostegno e vicinanza alla famiglia di Marco Vannini.

"In questa vicenda tutti gli imputati hanno mentito. L'unico, a parte la famiglia Ciontoli, che poteva riferire come erano andati i fatti, era Marco Vannini, ecco perché la sua morte era preferibile per Antonio Ciontoli, allo scopo di evitare conseguenze negative per lui e la sua famiglia”, ha detto il sostituto procuratore generale della Cassazione Olga Mignolo all'udienza del processo per l'omicidio di Marco Vannini. Il pg ha chiesto di confermare la condanna dell'Appello bis per Antonio Ciontoli e per la moglie e i due figli. Il sostituto procuratore generale ha chiesto inoltre di dichiarare inammissibile il ricorso di Antonio Ciontoli e il rigetto dei ricorsi dei tre familiari. Per questi ultimi il pg ha formulato un'ipotesi di attenuazione della pena, spiegando che agirono su indicazione del capo famiglia. "E incontestabile l'accettazione da parte di tutti gli imputati della condotta del capo famiglia - ha spiegato - Vannini, ferito, restò affidato alle cure dei Ciontoli, che avevano un obbligo di protezione verso di lui. Gli imputati erano gli unici che avrebbero potuto impedirne la morte".

L'avvocato difensore della famiglia Ciontoli, Giandomenico Caiazza, ha chiesto ai giudici della quinta sezione penale della Cassazione di annullare le condanne a carico della famiglia Ciontoli e fare un nuovo processo per l'omicidio di Marco Vannini. "Quella d'appello è una sentenza illogica, disseminata di insensatezze", ha detto l'avvocato. "Se c'è omicidio volontario significa che c'era adesione alla possibilità della morte di Vannini - ha aggiunto- ma questo come è compatibile col fatto che hanno chiamato i soccorsi?".

I genitori di Marco Vannini: "I Ciontoli hanno sempre mentito"

Fuori dalla Cassazione, Marina Conte e Valerio Vannini, i genitori di Marco, hanno ribadito: "I Ciontoli hanno sempre mentito, continuano a mentire e non si vogliono prendere le loro responsabilità".

"Sono stati in silenzio sei anni e a ridosso della Cassazione si mettono a parlare sui social. Forse sperano di incidere sulla decisione ma crediamo che i giudici ormai abbiano ben chiaro tutto quello che è successo, anche perché parlano le carte", hanno aggiunto. "Marco - ha concluso la mamma- mi ha detto di stare tranquilla e che andrà tutto bene".