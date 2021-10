Ex carabiniere uccide la moglie e si lancia dal terzo piano

Avrebbe prima ucciso la moglie per poi togliersi la vita, lanciandosi dal terzo piano. I fatti a Velletri, alle porte di Roma, intorno alle 10 di sabato mattina, 2 ottobre. Qui, riferisce RomaToday, i residenti di via Giacomo Matteotti hanno allertato i soccorsi dopo aver visto il cadavere dell'uomo a terra. Vani i soccorsi.

Omicidio-suicido a Velletri: i fatti

Sono stati i soccorritori a richiedere l'intervento dei carabinieri. Entrando in casa hanno infatti ritrovato una donna di 70 anni riversa in una pozza di sangue. Da qui la ricostruzione: l'uomo, 72 anni, carabiniere in congedo dal 1996 ha ucciso la moglie, di 70 anni, ed ha poi deciso di togliersi la vita. Per farlo si è avvicinato alla finestra, lanciandosi nel cortile di sotto.

Ad indagare, per ricostruire i motivi del gesto estremo, sono i carabinieri della compagnia di Velletri.