Ucciso nel cuore di Venezia a colpi d'arma da fuoco

Omicidio nel cuore di Venezia. Un uomo è stato ucciso intorno alle 2 di notte tra sabato e domenica in centro storico. A perdere la vita un cittadino di origine tunisina. A sparargli, secondo le prime informazioni disponibili, un cittadino italiano, poi fermato dalle forze dell'ordine.

L'omicidio in una calla che collega il ponte delle Guglie a campo San Geremia, poco distante dalla stazione di Venezia Santa Lucia. Il movente, scrive VeneziaToday, andrebbe rintracciato in una non meglio specificata "gelosia". Un connazionale della vittima, suo compagno di appartamento, avrebbe dato l'allarme. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli.

