Il neo papà ucciso con un colpo di fucile alla testa: l'ipotesi sul brutale omicidio

Proseguono le indagini sull'omicidio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 novembre a Venezia. Un tunisino, Khalil Ben Mallat, è stato freddato con un colpo di arma da fuoco in un bar del centro storico, non distante dal ponte delle Guglie. Per il delitto, consumato sotto gli occhi di turisti e cittadini, il solo indagato è Raffaele Marconi, 33enne veneziano con precedenti di polizia. L'uomo, dipendente della ditta Laguna Trasporti e Manutenzioni, è accusato di omicidio volontario. Accantonata la pista passionale, si punta a un regolamento di conti forse per motivi legati alla droga.

La vittima aveva 25 anni, era presente in modo irregolare sul territorio italiano era papà da appena tre giorni. È stato colpito in testa da un proiettile sparato da un fucile a canne mozze, calibro 12, nel bar Halal Food, gestito da un commerciante bengalese. Secondo l'accusa Marconi, sposato e padre di due figli, ha sparato a bruciapelo con l'arma detenuta illegalmente e con matricola abrasa, poi l'ha gettata in un canale e si è dato alla fuga. Qualche ora più tardi, grazie al sistema di telecamere della Control Room del Comune di Venezia, i carabinieri lo hanno rintracciato nei paraggi del locale teatro dell'agguato.

La prima ipotesi è stata quella di un omicidio legato alla gelosia per una donna, ma è stata smentita dagli inquirenti. Col passare delle ore le indagini si sono spostate sul mondo della droga. Marconi e Mallat si conoscevano, e forse il loro incontro non è stato casuale, ma tra loro c’erano vecchie ruggini irrisolte.

