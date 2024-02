Uomo ucciso da una raffica di coltellate: giallo nel condominio

A Vercelli un uomo di 58 anni, C.T., è trovato morto ieri sera in una casa popolare in corso XXI Aprile, alla periferia della città piemontese. Il corpo era in un alloggio al secondo piano. Oltre dieci le coltellate sul suo cadavere.

Proprio la donna, R.C., sessantenne, avrebbe chiamato il 112 ancora con il coltello in mano. "Stavano insieme, non so da quanto. Si volevano bene, almeno sembrava", ha raccontato una vicina al telegiornale regionale della Rai. "Non li ho mai sentiti litigare, e questo è un condominio tranquillo, non è mai successo nulla". Non risultano denunce pregresse alle forze dell'ordine di alcun tipo.

La discussione degenerata in omicidio sarebbe cominciata attorno alle 19,30 di martedì. La donna è stata portata in ospedale per alcune ferite alle mani ed è in stato di fermo. Non è stata ancora interrogata dagli inquirenti, succederà nelle prossime ore. Ci sono molti aspetti da chiarire, in primis chi siano, oltre alla donna, gli inquilini dell'appartamento in cui si è consumato l'omicidio.