Omicidio Cerciello Rega, l'americano Hjorth sconterà la pena a casa della nonna a Fregene

Sconterà la pena ai domiciliari, nella casa della nonna a Fregene, lungo il litorale romano, Gabriele Natale Hjorth, il giovane americano condannato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Per la morte del carabiniere, risalente all'estate 2019, a inizio luglio la Corte di Assise di Appello di Roma ha dimezzato la pena da 22 a 11 anni e 4 mesi nei confronti di Hjorth. Ridotti anche gli anni di carcere per l'altro imputato, Elder Finnegan Lee, da 24 a 15 anni.

In primo grado i due giovani statunitensi erano stati condannati all'ergastolo. Nel 2022 la corte di Assise di appello aveva poi deciso una riduzione della pena condannando Lee Elder a 24 anni di carcere Gabriele Natale Hjorth a 22, ma in seguito la Cassazione ha disposto un nuovo processo di secondo grado, in quanto la notte dell'omicidio, i due non avrebbero "potuto comprendere di avere davanti due appartenenti alle forze dell'ordine e che i carabinieri Cerciello Rega e Andrea Varriale, in borghese, non hanno estratto e mostrato i loro tesserini di riconoscimento"

Lo sconforto della vedova: "Totalmente sconvolta dalla notizia"

Il passaggio ai domiciliari di Hjorth ha lasciato nello sconforto la vedova del vicebrigadiere Cerciello Rega. "Lo sconcerto è tanto dopo la decisione della seconda Corte d'assise di Roma di accogliere le richieste dei domiciliari", fa sapere il legale della signora Rosamaria, "totalmente sconvolta dalla notizia che ha appreso. Come sua abitudine non intende commentare, ma è pervasa da un profondo senso di sfiducia".

"Non conosciamo ancora le motivazioni che la corte ha preso per ridurre drasticamente le pene ai due americani e già uno dei due viene mandato ai domiciliari nella splendida cornice di Fregene - prosegue l'avvocato Massimo Ferrandino -. Mario Cerciello Rega, valorosissimo servitore di Stato, è morto sotto i colpi di undici coltellate, ma evidentemente non si era inteso che i fendenti non fossero terminati il 26 luglio di cinque anni fa. Viene piuttosto voglia di pensare che ci sia una Giustizia al contrario".

Com'è morto Cerciello Rega

Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 Mario Cerciello è in servizio con il collega Andrea Varriale a poche centinaia di metri dall'albergo dove alloggiavano Elder e Christian Hjorth, all'epoca 19enni, in vacanza a Roma. Con l'iniziale intenzione di comprare cocaina, i due giovani derubano il mediatore che gli ha presentati al pusher, per poi chiedergli un riscatto per la restituzione della borsa. Il mediatore, Sergio Brugiatelli, chiama i carabinieri, così Cerciello e il collega Varriale vengono inviati con una pattuglia nel quartiere Prati.

Secondo la versione di Varriale, sebbene fossero in borghese, sia lui che Cerciello si sarebbero qualificati come carabinieri davanti ai due statunitensi. Ma, quando i militari chiedono loro i documenti, scatta la reazione violenta da parte dei giovani. Secondo gli inquirenti sarebbe stato Elder il primo a colpire Cerciello Rega con varie coltellate mentre Varriale, impegnato in un corpo a corpo con l'altro americano, non riesce a soccorrere in tempo il collega. Secondo quanto emerso dalle indagini, nessuno dei due aveva una pistola. Elder e Hjorth vengono arrestati nell'hotel dove alloggiavano poche ore dopo.