Uccide madre e fratello a coltellate

Dramma in una casa di Vignola, piccola cittadina ai piedi delle prime colline dell'Appennino modenese: un uomo ha ucciso a coltellate la madre e il fratello. Il duplice omicidio in via Torino, una tranquilla strada di villette. A scoprire i due cadaveri all'interno di un'abitazione sono stati i carabinieri accorsi sul posto dopo che i vicini di casa avevano dato l'allarme, intorno alle 21.30 di domenica, dicendo di aver sentito urla e liti. Alla base degli screzi, pare, una difficile situazione familiare.

Il presunto autore del duplice omicidio, 67enne figlio e fratello delle due vittime, di 88 e 66 anni, ha lasciato la villetta in ambulanza e viene trattenuto dai carabinieri per accertamenti. Al momento non si conosce ancora la dinamica esatta dei fatti, così come non sono state rese note le generalità delle due persone decedute, né del fermato. La strada è stata chiusa al transito e l'edificio isolato per consentire tutti gli accertamenti del caso.

