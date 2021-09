Uccisa con 14 coltellate, l'ex compagno confessa l'omicidio in aula

Si è aperto il processo davanti alla Corte d'Assise di Brescia per l'omicidio di Viktoriia Vovkotrub, la 42enne badante ucraina il cui cadavere fu ritrovato sepolto nel giardino di un ex bocciofila a Brescia il 13 novembre 2020. Kadrus Berisa, 60enne ex compagno della vittima, di origine serba, ha confessato di essere lui l'assassino e ha ammesso le sue responsabilità nell'omicidio all'apertura del processo. L'uomo è imputato con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, occultamento di cadavere e stalking.

L'omicidio di Viktoriia Vovkotrub a Brescia e le accuse contro Kadrus Berisa

Di Vovkotrub non si avevano più notizie dal 5 novembre 2020. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, i carabinieri avevano fermato Berisa con l'accusa di omicidio. L'uomo, nonostante avesse aiutato gli inquirenti a ritrovare il cadavere della donna (seppellito nell'ex bocciofila abbandonata, nei pressi dell'abitazione di Berisa in via Divisione Acqui, e coperto da circa un metro di terra), non aveva finora mai ammesso le proprie responsabilità nel delitto.

Il ritrovamento del cadavere di Viktoriia Vovkotrub da parte dei carabinieri di Brescia

L'uomo era stato fermato dai militari della compagnia di Brescia mentre cercava di disfarsi di un tappeto impregnato del sangue della donna all'interno di una discarica cittadina. Da una perquisizione nel suo appartamento, grazie al luminol, erano state rilevate alcune tracce dello stesso sangue rivenuto sul tappeto e sui manici di una carriola successivamente scovata in un garage di proprietà di Berisa. Secondo gli inquirenti, Vovkotrub sarebbe stata uccisa nel soggiorno dell'abitazione di Berisa, nel quartiere Primo Maggio. I due avevano avuto una relazione e abitato insieme proprio al Primo Maggio.