Il giallo di Vincenza Saracino sgozzata nel casolare: nessuna rapina, l'ultima sosta al bar e la "strana" deviazione

E' un giallo la drammatica fine di Vincenza Saracino, la 50enne trevigiana, originaria di Molfetta, trovata morta due giorni fa nei pressi di un capannone abbandonato in via Maleviste a Preganziol, alle porte di Treviso. E' stata colpita con un fendente al collo e uno alla mandibola, con un cacciavite o forse con un coltello. L'arma del delitto non è stata trovata.

Il cadavere nel casolare

Il decesso è avvenuto o per dissanguamento o soffocamento, ma sarà l'esame autoptico che sarà svolto dall'istituto di medicina legale di Padova a fare maggiore chiarezza, indicando anche l'orario del decesso. La pioggia battente di mercoledì potrebbe aver cancellato molte tracce sul cadavere. Si esclude però una rapina finita in tragedia: sul luogo in cui è stato ritrovato il cadavere era presente anche la spesa che la donna aveva acquistato al vicino supermercato e la borsetta con una parte dei suoi effetti personali, tra cui lo smartphone.

Vincenza Saracino, scrive TrevisoToday, potrebbe essere caduta in una sorta di trappola, a poche centinaia di metri da casa sua. A scoprire il cadavere è stata una pattuglia dei carabinieri di passaggio che ha notato la city bike della donna lasciata all'esterno del fabbricato: il cavalletto in particolare spuntava da un cespuglio.

Chi era Vincenza Saracino

Perché Vincenza era in quella vecchia fabbrica abbandonata, dove ora ci sono solo un mazzo di fiori gialli, un foglio con la scritta: "Ci mancherai tantissimo Enza", e la firma di tre amiche? Non ci sono risposte.

Martedì sera il marito ha segnalato subito la scomparsa, preoccupato per l'insolito ritardo della donna, per poi presentare denuncia qualche ora più tardi. L'ipotesi è che conoscesse il suo assassino, Vincenza, che tutti conoscevano come Enza. Difficilmente, altrimenti, avrebbe fatto questa piccola deviazione nel percorso verso casa, dopo il turno di lavoro in uno dei cinque sexy shop del marito. E' andata incontro alla morte, in un pomeriggio qualsiasi, in sella alla bici elettrica che usava abitualmente, perché non aveva la patente.

L'ultima sosta al bar

Alle 18.15 di martedì Vincenza si è fermata al bar per prendere le sigarette, un pacchetto di Marlboro light. Una sosta veloce, prima di sparire nel nulla. A TrevisoToday la barista dice: "Era uscita dal lavoro, si è fermata qui a prendere le sigarette e poi è andata via: mezz'ora dopo suo marito è venuto qui e mi ha chiesto se l'avevo vista. Io la conoscevo perché frequentava qui il bar, era solare, simpatica, una persona per bene". Nulla di anomalo da segnalare, quel pomeriggio.

La ricordano in paese come una donna sempre sorridente e gentile, legatissima alla figlia, alla famiglia, alle amiche, molto attiva nella comunità, dove spesso era volontaria nelle feste e nelle sagre. Un delitto, a oggi, inspiegabile.