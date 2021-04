Il giallo dell'anziano ucciso in casa: trovato con un coltello conficcato nel collo

Vincenzo Rossi, 91 anni, è stato ferito mortalmente con un coltello da cucina: è stato trovato morto in un appartamento al quinto piano del palazzo di via Tripoli 4 a Torino, nel popoloso quartiere di Santa Rita. Una banconota insanguinata forse la chiave

E' un giallo l'omicidio di Vincenzo Rossi. L'uomo, 91 anni, è stato ferito mortalmente con un coltello da cucina: è stato trovato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 aprile 2021, in un appartamento al quinto piano del palazzo di via Tripoli 4 a Torino, nel popoloso quartiere di Santa Rita.

Vincenzo Rossi, ucciso a coltellate in via Tripoli a Torino

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. Era solo in casa, non era sposato e conduceva una vita riservata. Il parente più vicino è un nipote, che vive in un'altra città.

L'appartamento non era a soqquadro. I colpi sono stati quattro, secondo il referto del medico legale. Quello mortale è stato sferrato alla nuca. Come riporta TorinoToday, Gli è stato trovato un coltello ancora conficcato nel collo. Un secondo coltello invece era a terra. I vicini di casa (in particolare una bambina che abita al piano di sotto) hanno sentito delle urla provenire dall'appartamento.

Vincenzo Rossi faceva volontariato e i vicini di casa lo descrivono come una brava persona. La porta è stata trovata chiusa ma non a chiave. Probabilmente Rossi ha aperto la porta al suo assassino. Non ci sono segni di difesa.

L'omicidio dovrebbe essere stato commesso ieri intorno alle 16, quando la bambina ha sentito le urla. Poco dopo un uomo è entrato nella tabaccheria vicino alla casa e ha acquistato delle sigarette pagandole con una banconota da 50 euro insanguinata. Per questo sono stati acquisiti i filmati della telecamera a circuito chiuso dell'esercizio commerciale e potrebbero emergere elementi importanti per le indagini.