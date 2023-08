Ucciso da due fratelli con un colpo di piccone alla nuca: la vittima li conosceva

Un colpo di piccone alla nuca. Un colpo fatale che è costato la vita a Vincenzo Vetrano, conosciuto da molti in zona come Enzo, morto a 77 anni a Nettuno (Roma), ucciso da due fratelli romeni di 23 e 25 anni. Un omicidio consumato per una vendetta personale in casa della vittima, in via dei Laghi. A trovare il corpo è stata la moglie della vittima. I carabinieri di Anzio e del nucleo investigativo del gruppo di Frascati, in poco tempo hanno ricostruito eseguito due fermi di indiziati di delitto, nei confronti di Vetrano. I due sono gravemente indiziati dell'omicidio.

L'arma del delitto è stata trovata all'interno dell'abitazione, un piccone appunto. Secondo quanto appreso, i carabinieri hanno avuto fin da subito che i due giovani frequentavano da anni la casa della vittima, che frequentemente li ospitava e gli faceva svolgere vari lavori di giardinaggio e di ristrutturazione. Nella mattinata del 17 agosto, i due si sarebbero presentati a casa di Vetrano. Tra i tre sarebbero volate parole grosse, probabilmente per acredini personali. Poi l'aggressione. Vetrano è stato colpito alle spalle, nella parte posteriore della nuca con un piccone. I due fratelli, dopo una breve fuga, sono stati bloccati poco dopo nelle vicinanze del luogo del delitto, a bordo della loro auto, che è stata anche perquisita. Ulteriori testimonianze raccolte nel corso della giornata hanno consentito di cristallizzare la presenza dei due sul luogo del delitto negli istanti immediatamente antecedenti e successivi all'aggressione mortale.

I carabinieri hanno sequestrato l'abitazione dove è stato rinvenuto il corpo della vittima, l'arma del delitto, l'auto sopra menzionata, i cellulari dei fratelli fermati e gli indumenti indossati dagli stessi. Ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire il movente. I due fratelli sono stati portati nel carcere di Velletri.

