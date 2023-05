Rosario spara al fratello Davide e lo uccide: "Mi sono difeso"

"Mi sono difeso". Rosario Vitale, arrestato giovedì a San Gregorio di Catania per l'omicidio del fratello Davide, ha giustificato così le sue azioni. Rosario, cuoco pregiudicato di 50 anni, ha sparato al fratello Davide, 44enne disoccupato e anche lui con precedenti. Il delitto all'esterno della casa di Rosario, dove il fratello si era presentato armato di coltello. Tra i due un rapporto difficile, fatto di litigi continui per ragioni patrimoniali.

Davide Vitale ucciso dal fratello Rosario

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Davide nella notte tra mercoledì e giovedì si è presentato a casa del fratello e, rimanendo all'esterno, lo ha minacciato con un coltello. È nata una violenta lite. Rosario ha preso una pistola e ha esploso 3 o 4 colpi di arma da fuoco contro il fratello centrandolo due volte: alla testa e al torace. Rosario ha poi spostato il cadavere del fratello all’interno del cortile dell’abitazione. Dopo è andato in caserma e si è costituito.

Come si legge su CataniaToday, la difesa di Rosario Vitale ha sottolineato che più volte la vittima aveva avuto comportamenti violenti contro il fratello. "Era una persona instabile - ha spiegato l'avvocato Antonino Salvo - e definita dal tribunale ‘socialmente pericolosa’ a seguito di due perizie. In passato si erano verificati gravi episodi di aggressione ai danni del figlio di Rosario Vitale intervenuto per difendere la cugina, ovvero la figlia di Davide Vitale dalla furia dello stesso. Ci sono dei processi e condanne su quanto accaduto. Davide Vitale, tossicodipendente, pregiudicato, ultimamente era ritornato a essere aggressivo nei confronti delle famiglie del fratello e del nipote, tanto che era stata sporta denuncia ed entrambi i nuclei familiari vivevano impauriti nella stessa abitazione".

