Omicidio Willy, i fratelli Bianchi vengono separati in carcere

Marco e Gabriele Bianchi, sono stati condannati in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni pestato a morte a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Alla lettura della sentenza gli imputati nella cella di sicurezza avevano gridato e imprecato e il loro avvocato il processo "mediatico" e "contro tutti i principi logici."

Dopo la sentenza di primo grado, i fratelli Bianchi verrano separati e sconteranno la pena in carceri differenti. Gabriele Bianchi resta a Rebibbia, a Roma, dove fa il volontario, mentre Marco Bianchi sarà trasferito in un'altra struttura. Durante il processo, Marco Bianchi aveva detto che "Willy e la sua famiglia meritano giustizia. Mi auguro con tutto il cuore che dopo la sentenza i familiari trovino pace e serenità. Vorrei tornare a quella maledetta notte e cambiare tutto, il pm mi ha descritto come non sono. Non sarei stato in grado, anche volendo, di fare ciò di cui mi si accusa. Vi parlo con il cuore in mano, ho sempre detto la verità. Io sogno ancora di tornare dalla mia famiglia e crescere mio figlio".

Willy Monteiro Duarte è stato pestato a morte la notte del 6 settembre 2020. Voleva aiutare un amico vittima di un'aggressione, ma è stato picchiato fino ad essere ucciso. I colpi inferti al ragazzo sono stati talmente violenti che gli organi interni sono stati tutti danneggiati. Willy è morto poco dopo, durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale. Gli altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, sono stati condannati rispettivamente a ventitré e ventuno anni di carcere.