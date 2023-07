Uccisero Willy con calci e pugni, i fratelli Bianchi evitano l'ergastolo

Scende a 24 anni di reclusione in Appello la condanna per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. In primo grado erano stati condannati all’ergastolo. Confermate le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche. In aula erano presenti da un lato la mamma di Willy e altri familiari, dall'altra i quattro giovani imputati.

Nella requisitoria dello scorso aprile, il sostituto procuratore generale di Roma Bruno Giangiacomo e il sostituto procuratore di Velletri Francesco Brando avevano chiesto ai giudici di confermare l’ergastolo comminato in primo grado ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi e le altre due condanne, 23 anni per Belleggia e 21 anni per Pincarelli. I fratelli di Alatri condannati all'ergastolo in primo grado, sono imputati nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Per questi ultimi i giudici hanno confermato le condanne rispettivamente a 21 e a 23 anni.

La mamma di Willy: "Non provo rabbia ma il perdono è un'altra cosa"

Non è sorpresa della sentenza di secondo grado per l'omicidio di Willy, Lucia Monteiro Duarte, la mamma del 21enne ucciso nel 2020: "Più o meno me l'aspettavo. Nessuna sentenza mi darà più mio figlio. Sento di avere avuto giustizia? Accetto la giustizia che è stata fatta. Il perdono è un'altra cosa. Non provo rabbia, non so se è una sentenza giusta o non giusta". Un procedimento ineccepibile secondo l’avvocato Domenico Marzi, legale della madre di Willy Monteiro Duarte: ''Desidero esprimere apprezzamento per una sentenza della corte d’appello che arriva a neanche tre anni dal fatto e dimostra che l’amministrazione della giustizia in questa vicenda ha funzionato perfettamente. Sulla riduzione di pena con la concessione delle attenuanti generiche era una delle previsioni che mi ero permesso di fare, in quanto obiettivamente i fatti si sono svolti in una modalità tale da non consentire un distinguo così netto fra i due protagonisti Bianchi e gli altri due protagonisti Pincarelli e Belleggia ai quali già erano state concesse le attenuanti generiche, quindi una decisione che io ritengo processualmente ineccepibile".

Altri i toni usati da Domenico Alfieri, sindaco di Paliano: "Una sentenza deludente. L'ergastolo sarebbe stato l'unico modo di avere giustizia, per il resto ci resta ben poco. Per quanto sarà possibile, staremo il più possibile vicini alla famiglia". Sulla stessa linea invece la reazione di un altro primo cittadino, Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro: "Difficile commentare questa notizia rimanendo lucidi, credo che una sentenza emessa da un Tribunale meriti rispetto, certo è che rimane l'amaro in bocca, molto amaro".

Il legale dei fratelli Bianchi: "Sentenza sbagliata"

Una sentenza che non sta bene neanche a Valerio Spigarelli, l'avvocato che difende Gabriele Bianchi: "Non ci convince la qualificazione giuridica data ai fatti che secondo noi andava inquadrata nell’omicidio preterintenzionale, c’erano tutti gli elementi per ritenerlo configurabile. Ora dobbiamo attendere il deposito delle motivazioni per capire come spiegano questa decisione. Andremo in Cassazione anche perché il fatto è lo stesso e identico per tutti e invece ancora rimane una diversità di trattamento sanzionatorio per tutti gli imputati. Crediamo che la decisione sia sbagliata, riconoscendo l'omicidio volontario e non derubricando. Pensiamo ci siano anche molte altre questioni che la Cassazione saprà valutare. Per adesso quello che è successo è una degradazione della pena, ma non è quello che chiedevamo".

L'omicidio di Willy Duarte

Un omicidio volontario, come dimostrato anche dall'esame autoptico effettuato sul corpo di Willy. I colpi inferti sono stati "ben assestati e non casuali": chi ha usato quella violenza sapeva molto bene cosa sarebbe potuto succedere. Un dettaglio che ha fatto crollare le scuse e i "tentativi di copertura" tra gli indagati, che in un primo momento avevano negato di aver partecipato alla rissa, dicendo di aver soltanto "spinto" il 21enne, prima di andare via. In realtà, in quella maledetta notte del 6 settembre 2020, andò in scena un vero e proprio massacro. Secondo le testimonianze dei presenti, Willy sarebbe intervenuto in difesa di un amico, poi è iniziata la mattanza: prima un forte calcio allo sterno, poi una lunga sequenza di colpi al volto, che non hanno lasciato scampo al povero ragazzo. Una violenza inaudita scagliata da chi sapeva come e dove colpire, inferta a un 21enne indifeso e pacifico, intervenuto soltanto per evitare ad un amico il peggio. Un drammatico destino che invece è toccato lui.

"Una morte assurda e indecente"

"La morte di Willy è un evento indecente - avevano detto i rappresentanti dell’accusa in aula - è assurda nei motivi e nelle modalità che l'hanno determinata. Il pestaggio è unitario, tutti picchiano in modo violentissimo la vittima mentre è inerme, colpendola in più parti vitali del corpo". Secondo il sostituto procuratore generale di Roma Bruno Giangiacomo e il sostituto procuratore di Velletri Francesco Brando, la violenza contro Willy è durata quasi un minuto: "Si è trattato di un'azione che ha avuto durata apprezzabile, quantificabile in circa 50 secondi, e, in questo lasso temporale, tutti gli imputati non solo non hanno mai desistito ma, anzi, hanno intensificato la condotta: lo hanno fatto agendo in quattro contro uno, proseguendo per tutto questo tempo a martoriare Willy, infierendo su un corpo che, sin dai primi secondi, già appariva totalmente remissivo. Il pestaggio è unitario, tutti picchiano in modo violentissimo la vittima mentre è inerme, colpendola in più parti vitali del corpo e, dunque, contribuendo in modo sia materiale che rafforzando il proposito criminoso altrui reciprocamente; dire che uno degli imputati abbia avuto, rispetto a questa azione, un ruolo del tutto marginale, quasi insignificante, è totalmente errato rispetto a questa ricostruzione

La procura, chiedendo la conferma delle condanne, aveva sottolineato anche il passato criminale degli imputati: "I Bianchi hanno ricevuto condanne ormai passate in giudicato per estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti; sono soggetti conosciuti per avere la fama di picchiatori e infatti in passato sono stati arrestati per fatti analoghi e rinviati a giudizio (sempre aggressioni di più soggetti contro uno, peraltro ai danni di soggetti extracomunitari; quindi sempre in una situazione in cui il soggetto è in una situazione di minorata difesa). Sono persone che andavano a fare gli arroganti in giro. Sono persone che vivevano nel lusso senza fare nulla e che quindi vivevano di delitti. Sono persone, infine, che hanno dimostrato di non aver avuto alcuna revisione critica del loro operato, come emerge dal loro esame in occasione del quale hanno reso dichiarazioni miranti a dare la responsabilità esclusiva dell'evento a Belleggia e nel corso del quale hanno addirittura mostrato un atteggiamento quasi offensivo nei confronti dei familiari della persona offesa". Secondo i giudici di primo grado, tutti e quattro gli imputati “avevano la percezione del concreto rischio che attraverso la loro azione Willy potesse perdere la vita, e nondimeno hanno continuato a picchiarlo”, si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 4 luglio: "L'irruzione dei fratelli Bianchi sulla scena di una disputa sino ad allora solo verbale, e comunque in fase di spontanea risoluzione, fungeva da detonatore di una cieca furia".

