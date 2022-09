Fausto Gozzini ucciso a fucilate, la confessione "Eravamo amici ma mi ha rubato 400mila euro"

Due giorni fa Fausto Gozzini, 61 anni, a capo della ditta Classe A Energy di Casale Cremasco Vidolasco (Cremona) è stato ucciso a fucilate. Oggi Domenico Gottardelli, il 78enne bergamasco accusato dell'omicidio, ha confessato. "Eravamo amici da una vita e lui mi ha rubato 400mila euro in contanti. Mi sono tolto un peso", le parole dell'indagato.

L'omicidio di Fausto Gozzini

E' la mattina del 14 settembre. Gozzini è nella sua azienda: la Classe A Energy. Un uomo entra nell'edificio, ha una discussione con la vittima. Imbraccia un fucile da caccia. La situazione degenera, spara e colpisce Gozzini all'addome uccidendolo. I carabinieri arrivano sul posto e avviano le indagini. Viene fermato il 78enne Domenico Gottardelli.

La confessione: "Eravamo amici"

"Eravamo amici da una vita e lui mi ha rubato 400mila euro in contanti. Mi sono tolto un peso", le parole al gip Elisa Mombelli durante l'interrogatorio di garanzia di Domenico Gottardelli, il 78enne bergamasco accusato dell'omicidio. Risponde anche di detenzione e porto abusivo di arma. "Il mio cliente si rende perfettamente conto di quello che ha fatto - ha spiegato il suo l'avvocato, Santo Maugeri - ma è tranquillo perchè mi ha spiegato cheè come si fosse finalmente liberato di un macigno".

Il "peso" che ha spinto l'anziano a sparare sarebbe il rancore, covato per anni, dovuto a un presunto tradimento della vittima. "Eravamo amici da una vita e lui mi ha rubato 400.000 mila euro" ha spiegato il pensionato. La somma sarebbe frutto di operazioni di compravendite immobiliari, soldi che Gottardelli aveva deciso di custodire in casa, all'interno di una cassa nel garage, e che a suo dire l'amico, che frequentava l'abitazione anche in sua assenza, gli avrebbe sottratto.