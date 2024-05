Chi sono i 5 operai morti "uno dopo l'altro" nelle fogne a Casteldaccia

Tutto è avvenuto nel giro di una manciata di secondi. Due operai che si trovano a Casteldaccia, in una vasca interrata dell'impianto di sollevamento delle acque reflue dell’Azienda municipale acquedotti (Amap) di Palermo, restano intrappolati dalle esalazioni di idrogeno di solforato mentre stanno eseguendo dei lavori di manutenzione e non riescono a respirare. L'allarme scatta immediatamente e altri tre colleghi entrano nella vasca per andare in loro soccorso, restando intrappolati e intossicati anche loro. Anche un sesto operaio cerca di scendere, ma perde i sensi a causa delle esalazioni.

Casteldaccia: chi sono i cinque operai morti

Tra le vittime c'è anche Epifanio Assazia, 71 anni, il contitolare della ditta Quadrifoglio group srl di Partinico, che stava eseguendo i lavori in appalto. Poi c'è il 59enne Ignazio Giordano, anche lui di Partinico, Giuseppe Miraglia, 47 anni, era originario di San Cipirello, Roberto Raneri, 51 anni, di Alcamo. Il quinto e più giovane è invece Giuseppe La Barbera, di 28 anni, lavoratore interinale originario di Palermo. I due sopravvissuti sono invece un 62enne di Partinico, D. V., ricoverato in gravi condizioni al Policlinico e Giovanni D'Aleo, di 44 anni, illeso.

"Non avevano mascherine"

Cosa è successo in quella vasca? Al momento i punti da chiarire sono ancora molti, ma come confermato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo Girolamo Bentivoglio Fiandra, nessuno degli operai soccorsi indossava la mascherina protettiva prevista dalle norme: "Non abbiamo trovato le maschere accanto agli operai... Probabilmente, se fossero state prese tutte le precauzioni del caso tutto questo non sarebbe successo". Letali per i cinque lavoratori sono state le esalazioni di idrogeno solforato, una sostanza particolarmente tossica che, soprattutto in ambienti liquidi come la vasca in cui si trovavano gli operai, diventa molto pericoloso. Il suo odore fetido, simile a quello di uovo marcio, diminuisce con l'aumentare della concentrazione: in poche parole, se non si avverte la sua presenza, sta iniziando a uccidere. "Non avevano scampo", ha sottolineato il comandante dei vigili del fuoco.

La ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione riportata da PalermoToday, i primi due operai si sarebbero sentiti male scendendo nella vasca e gli altri tre sarebbero quindi scesi a loro volta per soccorrerli, morendo pure loro. Uno dei sopravvissuti ha riferito di aver sentito gridare i colleghi. L'altro lavoratore, che ha 62 anni ed è di Partinico, è tuttora ricoverato in condizioni critiche al Policlinico e non avrebbe riportato fratture, ma avrebbe invece un grave danno polmonare da inalazione di sostanze tossiche. Cosa che confermerebbe le prime tesi degli inquirenti e scarterebbero l'ipotesi di un crollo all'interno della vasca. Si attendono tuttavia i risultati di una particolare Tac per accertare la presenza di eventuali lesioni altrimenti non visibili.

Le indagini

Intanto la procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta sulla tragedia e posto i sigilli all'impianto. Gli inquirenti sentiranno gli operai superstiti e altri testimoni dell'incidente sul lavoro. Ieri, la Squadra mobile di Palermo ha già ascoltato uno dei sopravvissuti, Giovanni D'Aleo, lavoratore Amap, che ha dato l'allarme, dopo avere sentito le grida dei colleghi intrappolati nella vasca. Sempre ieri sono stati sentiti il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza, indicati dall'Amap, la stazione appaltante delle opere fognarie a Casteldaccia. Il Procuratore Ambrogio Cartosio ha fatto un sopralluogo, mentre gli investigatori della squadra mobile di Palermo si sono recati in via Milano a Partinico (Palermo), dove ha la sede la ditta Quadrifoglio Group srl, per acquisire alcuni documenti.

Lo sciopero

A distanza di poche ore dalla strage è stato indetto per oggi uno sciopero generale di 4 ore e di 8 ore degli edili. Ad annunciarlo, sul luogo del disastro, è stato Piero Ceraulo, segretario degli edili della Cgil di Palermo che insieme ad altri dirigenti sindacali è arrivato sul luogo dove si è consumata la tragedia, a Casteldaccia. È previsto un presidio davanti la Prefettura alle 9. Lo sciopero generale di 4 ore, a inizio turno, è stato proclamato dalle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil, e dalle sigle del settore chimici, acqua ed energia Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.