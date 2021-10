Morti sul lavoro, giornata nera: due operai morti e due feriti in poche ore

Giornata nera per gli infortuni sul lavoro. Nel giro di poche ore, tre diversi incidenti avvenuti in Italia hanno prodotto il trafico bilancio di due morti e due feriti. Le vittime sono un 47enne italiano, deceduto in una ditta a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, e un 37enne della provincia di Enna morto nelle campagne di Lanciano (Chieti). A Milano invece, due operai sono rimasti feriti dopo una caduta da circa 4 metri.

Morti sul lavoro, due vittime in poche ore

Il primo incidente è avvenuto in una ditta a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. Questa mattina, intorno alle 11, un operaio è deceduto mentre stava lavorando. La vittima è un 47enne italiano, residente nel comprensorio del cuoio. L'incidente mortale si è verificato in un'azienda che vende materiali edili e ferramenta per cantieri edili in via del Bosco.

Il secondo incidente mortale siul lavoro è avvenuto invece a Lanciano (Chieti), nelle campagne in località Torre Marino. Un 37enne della provincia di Enna, che era sceso nel canalone profondo tre metri dove dovranno passare le condotte del metanodotto, è rimasto sepolto da una frana ed è deceduto.

Volo di 4 metri: due operai feriti a Milano

Due operai sono rimasti feriti precipitando da un'altezza di circa 4 metri all'interno della centrale termica di Turbigo, in provincia di Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11.30. Uno dei due operai, un 49enne, ha riportato un trauma cranico e ferite al volto e alle braccia, ed è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. L'altro operaio, un 42enne, ha invece riportato solo traumi alla spalla e a un braccio ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Varese. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti due elicotteri dell'elisoccorso, due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.