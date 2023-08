I due uomini intrappolati in un pozzo profondo 9 metri al santuario della Madonna

È stato un pomeriggio di paura quello di ieri, mercoledì 30 agosto, per due operai che stavano lavorando in un cantiere allestito al santuario della Madonna di San Polo a Lonato, in provincia di Brescia. Stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, intervenuti verso le 14.45, i due lavoratori di 23 e 44 anni sono rimasti intrappolati in un pozzo profondo circa 9 metri. Uno dei due ha accusato un malore probabilmente dovuto alla presenza di gas sul fondo della cavità, nonostante indossasse la mascherina. A quel punto, il collega sarebbe prontamente intervenuto, calandosi nel pozzo per aiutare il lavoratore che accusava un principio di asfissia, ma è stato colto a sua volta da un forte malessere, causato dalle emissioni di acido solfidrico, ed è rimasto intrappolato anche lui.

Per riportare in superficie i due operai sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, con gli specialisti del nucleo speleo-alpini-fluviale. Una volta estratti, il 44enne e il 23enne sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 - sopraggiunti a bordo di diverse ambulanze e dell'elisoccorso - e poi trasportati all'ospedale Civile di Brescia e nel nosocomio di Bergamo. Tanta paura, ma per loro pare nulla di grave: entrambi sono stati dichiarati fuori pericolo.

Continua a leggere su Today.it...