Operaio precipita dentro un silos: è grave

Drammatico incidente sul lavoro a Verona. Stando alle prime informazioni giunte e riportate da Veronasera, due operai stavano eseguendo i lavori di manutenzione su un silos vuoto in un'azienda vinicola, quando uno avrebbe perso i sensi dopo aver inalato i vapori cadendo all'interno. Il secondo, nel tentativo di soccorrere il collega, sarebbe salito rapidamente dalle scale esterne per arrivare in vetta, ma lì avrebbe perso l'equilibrio cadendo a sua volta e sbattendo violentemente la testa a terra.

In supporto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Verona con due mezzi. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Verona e i tecnici Spisal.

Inizialmente fonti ufficiali avevano parlato della morte del primo operaio caduto nel silos, ma a distanza di qualche ora è arrivata un'importante rettifica: il giovane di 21 anni non risulta al momento morto dopo il brutto incidente, ma si trova in ospedale in rianimazione e le sue funzioni vitali "sono seriamente compromesse". Così viene attualmente specificato dai carabinieri che, nel fornire la rettifica, citano "fonti ospedaliere". Il collega 37enne, invece, è stato confermato che risulta ricoverato "in osservazione per un grave trauma cranico".

Articolo in aggiornamento