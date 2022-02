Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un cancello

Schiacciato da un cancello mentre era al lavoro. Così ieri è morto un operaio di Catanzaro, allungando la già lunga lista delle morti bianche del 2022. Il cancello lungo 15 metri ed alto tre metri, uscito dai binari, avrebbe travolto l'uomo senza lasciargli scampo. Inutili i soccorsi accorsi sul luogo dell'incidente, l'operaio sarebbe morto sul colpo.

Ricostruzione della tragedia

Sabato mattina, 5 febbraio 2022, l'operaio di Catanzaro si è recato al lavoro, in via Magna Grecia, forse per recuperare alcuni attrezzi. Proprio allora il cancello di entrata gli è caduto addosso. Lanciato l'allarme è arrivata un'ambulanza ma c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'uomo dal pesante cancello. Purtroppo, una volta liberato il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'operaio è morto sul colpo a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente e per verificare eventuali responsabilità. In particolare, sono in corso verifiche sulla stabilità e sulla corretta installazione del cancello per capire se questa tragedia poteva in qualche modo essere evitata. Disposta l'autopsia per confermare le cause del decesso.