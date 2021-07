L'operaio ex Ilva licenziato per un post sulla fiction con la Ferilli è stato reintegrato

Il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto ha reintegrato nell'ex Ilva Riccardo Cristello, l’operaio licenziato da ArcelorMittal per aver condiviso un post su Facebook sulla fiction "Svegliati Amore Mio", di cui è protagonista Sabrina Ferilli. A renderlo noto l'Unione Sindacale di Base, che si era mobilitata fin da subito a fianco del lavoratore, il quale aveva ricevuto anche numerose attestazioni di solidarietà, a partire dai registi e dagli attori della fiction. Cristello è stato assistito dall'avvocato Mario Soggia.

"Giustizia è fatta, Riccardo Cristello è stato reintegrato", ha scritto su Facebook Franco Rizzo, coordinatore dell'Usb Taranto.

Il caso di Riccardo Cristello

La scorsa primavera Cristello era stato sospeso insieme ad un collega dopo che entrambi avevano condiviso su Facebook un post che invitava a vedere la fiction di Canale 5, "Svegliati amore mio", con Sabrina Ferilli: pur senza fare alcun riferimento esplicito né a Taranto né all'ex Ilva, nella fiction si raccontavano il dramma di una famiglia con una figlia malata di leucemia e la questione dell'inquinamento ambientale legato all'industria siderurgica.

Cristello e un altro lavoratore di ArcelorMittarl erano stati sospesi perché secondo l'azienda quel post avrebbe messo in cattiva luce la gestione dello stabilimento, ledendo l'immagine della stessa azienda e dei suoi dirigenti. L'altro collega si scusò e dopo una sospensione di cinque giorni fu reintegrato al lavoro. Cristello invece decise di non chiedere scusa. Dopo aver partecipato insieme al legale a un incontro con il direttore del personale, Cristello disse: "Non c'è da chiedere scusa perché non ho offeso nessuno, non è mai stata mia intenzione e l'ho ribadito". Cristello aveva poi impugnato il licenziamento messo in atto dall'azienda. Ora la decisione del giudice del lavoro.

Per Cristello si erano mobilitati oltre che ai protagonisti e agli autori della fiction – da Sabina Ferilli a Simona Izzo e Ricky Tognazzi - e diversi esponenti politici e istituzionali. Sabrina Ferilli si era anche offerta di pagare le spese legali.