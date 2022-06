Operaio cade da un'impalcatura e muore: lavoro, è strage infinita

Un operaio di circa 50 anni è morto a Nova Siri (Matera) dopo essere caduto da un'impalcatura. L'uomo era impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno stabile. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri.

Una strage infinita: nella sola giornata di ieri quattro morti sul lavoro a Lecce, Fumane (Verona), Legnago (Verona) e Perugia. Al bilancio dei morti si aggiunge anche quello dei feriti: sono tre i lavoratori in condizioni gravi dopo infortuni subiti nella sola giornata di ieri.

I numeri sono pesanti. Gli infortuni sul lavoro, accaduti e denunciati all'Inail nel primo trimestre del 2022 sono stati 175 mila (158 mila in occasione di lavoro e 17 mila in itinere), oltre 54 mila denunce in più (+45%) rispetto all'analogo trimestre del 2021. Le denunce di esiti mortali sono state 189 (138 in occasione di lavoro e 51 in itinere), 5 in più rispetto al primo trimestre del 2021 (+2,7%). Il confronto tendenziale tra i due trimestri è condizionato dal diverso andamento della pandemia: l'impennata dei contagi professionali a inizio anno 2022 ha fatto superare in soli tre mesi il numero delle denunce da Covid-19 dell'intero anno 2021.