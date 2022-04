Operaio morto sulla A14: è la seconda vittima in pochi mesi

L'ennesima tragedia nel cantiere autostradale dell'A14, nel tratto tra San Severo e Foggia, solleva domande sul tema della sicurezza sul lavoro. La notte tra il 5 e il 6 aprile, un operaio di 37 anni ha perso la vita sull'A14, dopo essere stato travolto da un mezzo pesante in transito. La vittima è un operaio di ditta appaltatrice al lavoro sulla direttrice Bologna-Taranto, originario di Afragola, in provincia di Napoli.

La tragedia della scorsa notte si aggiunge al lungo numero di incidenti sul lavoro avvenuto quest'anno. Secondo i dati resi noti dall'Associazione sostenitori Polstrada, sono state 38 le vittime e 162 i feriti nei 124 sinistri registrati lo scorso anno dall'Osservatorio Asaps sugli incidenti nei cantieri stradali. Un bilancio che si aggiunge al triste dato delle 'morti bianche'. Da inizio anno si sono verificati già 279 incidenti mortali sui luoghi di lavoro. Dal 22 al 25 marzo se ne sono registrati ben 11, con una strage nella strage rappresentata dagli agricoltori schiacciati dal trattore: 4 negli ultimi tre giorni e 29 dall'inizio dell'anno.

A fronte di questi dati, si chiede un maggiore intervento delle istituzioni. "Il tema della sicurezza è drammaticamente presente. Proprio stanotte abbiamo avuto un tragico incidente sul lavoro: un ragazzo di 37 anni ha perso la vita per una fatalità. È un dolore immane, ed è una sconfitta per tutti. Sentiamo forte la responsabilità della sicurezza dei lavoratori sui cantieri, non possiamo pensare o dire che sia sempre di qualcun altro", ha affermato Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi al congresso nazionale della Fit-Cisl, ricordando "quanto stiamo facendo. Gli indici infortunistici sono in netto miglioramento sui nostri cantieri. L'obiettivo "zero infortuni" deve essere la stella polare".

Il cantiere autostradale è già stato teatro di altri incidenti. Come sottolineato dal segretario generale della Fillea Cgil di Capitanata, Savino Tango, "C'è un evidente problema di sicurezza nei cantieri autostradali della A14 in provincia di Foggia", dove già lo scorso settembre un altro operaio di 47 anni ha perso la vita. Tango ha chiesto alla stazione appaltante e alle istituzioni preposte di avviare le dovute verifiche per evitare un tragico riproporsi, "perché - afferma - due infortuni mortali in pochi mesi nello stesso tratto non posso essere solo addebitati a fatalità".