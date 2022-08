Operaio cade da pontile e muore annegato

Un operaio è caduto dal pontile sul quale stava lavorando, finendo in mare, dove è annegato. È morto così un lavoratore di una raffineria nella provincia di Cagliari. L’uomo, 42 anni, era dipendente di una ditta esterna e stava operando su un ponte quando è scivolato, cadendo in acqua e morendo annegato. Sul posto è subito intervenuto il personale della squadra interna della ditta per le emergenze e i vigili del fuoco, per recuperare il corpo.

L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 9.30. I sindacati locali hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia dell’operaio, esprimendo amarezza per l’ennesimo caso di operaio morto sul lavoro. Secondo uno degli ultimi report sulle morti bianche, in Sardegna sono 14 le vittime dall'inizio dell'anno, alle quali si aggiunge quella di oggi.