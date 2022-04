Precipita nel vano ascensore: operaio muore alla Farnesina

Dramma nel palazzo della Farnesina di Roma. Un operaio ha perso la vita dopo essere precipitato nel vano ascensore situato nella sede del ministero degli Esteri. La tragedia è avvenuta intorno alle 8.30 di oggi, giovedì 28 aprile: l'uomo si stava occupando delle operazioni di manutenzione dell'ascensore, quando per cause ancora da accertare, è caduto nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118: purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata e poi al recupero del corpo. Ad indagare sul caso i carabinieri della compagnia Trionfale, mentre per i rilievi la VII sezione di via in Selci.

L'ultimo di una lunga serie morti sul lavoro, una vera e propria strage confermata dai numeri dell'Inail: nei primi tre mesi del 2022 sono stati 189 gli infortuni con esito mortale sul posto di lavoro avvenuti nel nostro Paese. Inoltre, l'incidente odierno è il secondo nel giro di 24 ore ad avvenire nella Capitale: nella giornata di ieri un altro operaio di 61 anni, Bernardino Passacantilli, ha perso la vita mentre stava lavorando alla ristrutturazione di un palazzo al civico 3 di via Toscana, a due passi da via Veneto, poco prima dell'ora di pranzo.