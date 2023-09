Finiscono dentro una cisterna: le esalazioni uccidono un operaio, grave il collega

Tragico incidente sul lavoro oggi, giovedì 14 settembre, alla cantina Ca' di Rajo di Rai di San Polo di Piave, in provincia di Treviso. Due operai, poco prima delle 15, sono caduti all'interno di una vasca. Come riporta TrevisoToday, le operazioni di soccorso sono state curate dal 118 e dai vigili del fuoco.

Solo uno dei due operai ha risposto al richiamo dei soccorritori ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Per il collega non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto a causa delle esalazioni tossiche nonostante i tentativi di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.

