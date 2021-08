Cade dalla finestra di un palazzo in ristrutturazione: muore operaio di 34 anni

E’ caduto dalla finestra del secondo piano di una palazzina in cui erano in corso lavori edili. E’ morto così oggi un operaio albanese di 34 anni, precipitato nel vuoto. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso perché l’albanese era già senza vita. Il fatto è avvenuto a Empoli, dove la Procura ha voluto disporre ulteriori accertamenti: una autopsia. Per questo la salma dell’uomo è stata trasferita all'istituto di Medicina legale a Careggi (Firenze) a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sull'episodio sono in corso indagini della polizia, che deve chiarire se c'erano altre persone quando l'uomo è caduto e se lavorava nella casa in modo regolare. Intervenuti anche gli ispettori della Asl.

Il 24enne albanese è solo l’ennesimo di una serie di morti nell’ultima settimana. Una strage silenziosa, tra i cui morti c’è anche addetta Laila El Harim, la 41enne morta il 3 agosto scorso mentre lavorava su una fustellatrice, nell'azienda specializzata nella produzione di cartone per packaging Bombonette di Camposanto, in provincia di Modena.

Poi giovedì scorso un altro incidente sul lavoro: un operaio di 53 anni, morto in un incidente avvenuto in un cantiere dell'autostrada A15, a Parma, travolto da una ruspa che andava in retromarcia e che lo avrebbe schiacciato contro una macchina asfaltatrice.

L’altro ieri a San Giovanni Rotondo, nel foggiano, a perdere la vita è stato un operaio di 47 anni, schiacciato da una lastra di calcestruzzo, all'interno del cantiere in cui lavorava.

Infine ieri altro incidente mortale sul lavoro a San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo, dove un operaio di 36 anni è precipitato da un'altezza di otto metri nello stabilimento della fonderia Toora Casting, azienda che produce componenti d'alluminio per auto.