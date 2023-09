Muro crolla all'improvviso: operaio travolto e ucciso dai mattoni

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Stavano effettuando dei lavori in uno stabile dell'Ater quando improvvisamente una controparete ha ceduto travolgendoli. Uno dei due operai è morto dopo il trasporto in ospedale, mentre un collega è stato dimesso con lievi ferite. È successo ieri a Corchiano, nel viterbese. L'allarme è stato lanciato dai colleghi degli operai.

La vittima è A.C., operaio moldavo di 54 anni dipendente della ditta napoletana incaricata di effettuare i lavori presso lo stabile di case popolari. Le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi, ed è deceduto ore dopo il ricovero al Gemelli. Il collega ferito, finito al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla di Civita Castellana, non è in condizioni preoccupanti in quanto, a differenza del 54enne, colpito in pieno dalla controparete, sarebbe stato solo sfiorato dai mattoni piombati a terra.

A dare l'allarme ieri sono stati altri due operai, accorsi dopo aver sentito il rumore del crollo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale della Asl e dell'Ispettorato del lavoro e i carabinieri. Come riporta ViterboToday, gli investigatori hanno già fatto i primi rilievi, anche fotografici, e sentito alcune persone. Stando a quanto ricostruito, i lavori all'interno del cantiere non erano ancora partiti, con gli operai che si trovavano lì per un sopralluogo finalizzato ad accertamenti preliminari.

Evacuate per sicurezza tre famiglie che alloggiavano nella palazzina. La Procura della Repubblica di Viterbo ha aperto un fascicolo. Al lavoro per ricostruire dinamica e accertare eventuali responsabilità i carabinieri di Civita Castellana e gli ispettori della ASI.

