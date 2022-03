Si ribalta con l'escavatore e finisce nel fiume: muore operaio

Stava guidando un escavatore quando il mezzo è caduto in un fiume. Così è morto un operaio nella notte scorsa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava conducendo il mezzo da lavoro quando, intorno all'una, è caduto nel fiume di Monno, in provincia di Brescia. L’operaio, 52 anni, è stato soccorso dai sanitari, che hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Il medico non ha potuto fare altro che decretarne il decesso. Al momento dell’incidente, al cantiere erano presenti anche alcuni colleghi del 52enne. Sono stati proprio loro a dare l’allarme nel momento in cui l’escavatore è finito nel corso d’acqua dell’alta Valcamonica.