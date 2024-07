Federico Nappi muore a 32 anni schiacciato da un trattore, lascia la moglie incinta

Tragico incidente sul lavoro in Versilia a causa del ribaltamento di un trattore. A perdere la vita Federico Nappi, un operaio di 32 anni socio di una ditta di Pietrasanta che stava effettuando dei lavori di potatura attorno alla Rocca. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata sulle colline di Pietrasanta, comune in provincia di Lucca.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni il 32enne alla guida del mezzo aveva appena terminato i lavori di sfalcio quando, per cause ancora da chiarire, è finito fuori strada. Il trattore si è ribaltato finendo in una scarpata. L'uomo sarebbe rimasto intrappolato tra il trattore e un albero.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del 32enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il giovane lascia la moglie incinta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia municipale e gli operatori della prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.

L'ennesima morte bianca

Sempre oggi, 1° luglio 2024, un altro incidente sul lavoro mortale a Comiso, nel Ragusano, dove un operaio di 60 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un autoarticolato durante una manovra nel piazzale di pertinenza dell'azienda Avide.

In gravi condizioni invece l'operaio 61enne di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, che si è reciso la vena giugulare con una motosega mentre stava tentando di tagliare un albero.