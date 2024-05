Cade una lastra d'acciaio: operaio di 22 anni muore schiacciato

Tragico incidente sul lavoro a Scafati, in provincia di Salerno. Un operaio di 22 anni ha perso la vita mentre stava lavorando nel cantiere di un palazzo in ristrutturazione, situato nel centro cittadino.

Incidente sul lavoro a Scafati (Salerno): morto operaio di 22 anni

La dinamica della tragedia è ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione, il 22enne sarebbe stato colpito da una lastra d'acciaio, caduta dalla carrucola con cui la stava sollevando. Per il giovane, originario di Poggiomarino, non c'è stato nulla da fare: i soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata trasportata all'obitorio dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto insieme allo Spsal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl di Salerno.

Una notizia che ha scioccato tutta la comunità di Scafati. L'ennesimo dramma, come sottolineato su Facebook dal sindaco Pasquale Aliberti: "Il lavoro è vita, non può essere morte o dolore. Un pensiero e una preghiera per il giovane, vittima di un incidente sul luogo di lavoro"

"Una giovane vita spezzata è una perdita per tutti"

Paolo Capone segretario generale dell'Ugl, ha espresso il suo cordoglio per l'ennesima vittima sul lavoro: "Una tragica dinamica che purtroppo si ripete troppo spesso. In provincia di Salerno, a Scafati, un giovane operaio ha perso la vita rimanendo ucciso da una lastra d’acciaio. In base alle prime ricostruzioni, era al lavoro con una carrucola che avrebbe perso il carico, travolgendolo. Il ragazzo, di 22 anni, è morto con una dinamica che lascia tutti sotto shock. L’Ugl si stringe alla famiglia e alla comunità della vittima che da oggi deve fare i conti con una perdita dolorosa. Crediamo che sia altresì insopportabile continuare a vedere allungarsi la lista di nomi di persone che hanno perso la vita sul lavoro. Riteniamo che investire sulla formazione alla sicurezza, a qualsiasi livello e fin dalla scuola, sia un modo per arginare il rischio del ripetersi di simili tragedie. L’Ugl chiede altresì di inasprire le sanzioni per tutti coloro che non rispettano o non fanno rispettare le norme di sicurezza pensate per tutelare il diritto al lavoro che deve anche essere diritto alla vita".