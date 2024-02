Il collega alla guida del mezzo non lo vede: operaio muore schiacciato

Un operaio di 40 anni è morto in serata in un'azienda di Longhena, in provincia di Brescia.

L'uomo è stato investito da un mezzo in movimento. Si tratta del terzo decesso sul lavoro nel Bresciano dall'inizio dell'anno.

L'uomo era originario di Dello, paese in provincia di Brescia. Sarebbe stato investito e schiacciato da un ragno, macchinario che era guidato da un collega che non avrebbe visto il 40enne. Sul posto i tecnici di Ats e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente sul lavoro costato la vita all'operaio. I "ragni" sono dei macchinari di dimensioni compatte usati nell'edilizia, con dei bracci meccanici che possono sollevare oggetti o persone.

Prima di lui dall'inizio dell'anno erano morti sul lavoro Fabrizio Bignotti alla Feralpi di Lonato, rimasto carbonizzato sotto quintali di materiale incandescente che stava movimentando. Il 30 gennaio era invece stato travolto da un treno Joao Rolando Martins Lima operaio impegnato a lavorare vicino alla stazione ferroviaria di Chiari.