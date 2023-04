Precipita dall'impalcatura: morto un operaio di 65 anni

Tragico infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 17 aprile, a San Felice del Benaco, comune in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima è un operaio di 65 anni. Il dramma è avvenuto verso le 7.30: il lavoratore sarebbe precipitato da un'impalcatura di una villetta in fase di ristrutturazione, in via Gardiola. Un volo nel vuoto di diversi metri che non gli ha lasciato scampo.

Inutili, purtroppo, i soccorsi: i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 65enne. La dinamica esatta dell'incidente sul lavoro è ancora al vaglio dei carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi del caso insieme ai tecnici del nucleo prevenzione e sicurezza sul lavoro di Ats (azienda tutela salute).