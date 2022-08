Un operaio è morto travolto da un sacco pieno di plastica

Tragedia a Benevento. L'ennesimo incidente sul lavoro. Un operaio di 58 anni è morto la notte scorsa per un incidente nella fabbrica in cui stava lavorando, nell'area industriale cittadina. L'uomo è stato travolto da un "big bags", come viene definito in gergo un sacco pieno di polimeri di materia prima plastica. L'incidente è avvenuto intorno alle 3, quando il 58enne era impiegato nel turno notturno. I colleghi sono accorsi immediatamente in suo aiuto per liberarlo dal peso e hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118.

L'operaio è stato trasferito in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale di Benevento, dove è deceduto poco dopo. In fabbrica sono arrivati anche gli agenti della squadra volante della questura per avviare le indagini. L'area dell'incidente è ora interdetta per consentire le verifiche utili alla ricostruzione dell'accaduto.

Il sostituto procuratore di Benevento ha disposto il sequestro della salma e in giornata affiderà l'incarico per l'autopsia.