Operaio cade da una pala eolica, muore dopo un volo di 30 metri

Un altro tragico incidente sul lavoro in Sicilia, questa volta a Salemi nel Trapanese, in un cantiere per la realizzazione di pale eoliche. Un operaio 35enne stava lavorando su una delle strutture quando è precipitato nel vuoto, per cause ancora da accertare. Sarebbe caduto da una altezza di circa trenta metri. L'impatto con il suolo non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Cosa sappiamo

Secondo una prima ricostruzione l'operaio, di cui non si conosce ancora l'identità, stava effettuando dei lavori di manutenzione a una pala eolica in contrada San Nicola, lungo la strada provinciale 29. Sarebbe caduto all'interno della struttura. I soccorritori stanno tentando di recuperare il corpo.

"Un altro morto di lavoro in Sicilia - ha dichiarato il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo - Mentre ancora piangiamo i 5 operai scomparsi a Casteldaccia questo pomeriggio un giovane ha perso la vita precipitando da una pala eolica a Salemi, in provincia di Trapani. Ma come si può accettare che un padre di famiglia esca da casa per guadagnarsi il pane e non faccia più rientro? Ora basta, bisogna garantire la sicurezza e la salvaguardia dei lavoratori. Il Governo si attivi subito".