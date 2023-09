Operaio muore schiacciato da un palo: inutili i soccorsi

Va avanti la scia drammatica di incidenti mortali sul lavoro. Oggi, mercoledì 20 settembre 2023, poco dopo le ore 13, l'ennesima tragedia si è consumata a Montecreto, in provincia di Modena. Sono ancora da chiarire con esattezza le circostanze che hanno portato alla caduta di un grosso palo in via del Parco, tra un camping e Parco dei Castagni, sotto il quale ha perso la vita un operaio.

Come riporta ModenaToday, da quanto emerso finora, l'uomo stava svolgendo lavori di manutenzione quando il palo si è abbattuto. Per il 61enne - di origine straniera - non c'è stato nulla da fare e la morte è sopraggiunta sul colpo a causa dello schiacciamento. Sul posto è intervenuta un'ambulanza con il supporto dei Vigili del Fuoco, seguiti poi dall'elisoccorso. Ogni tentativo di rianimare la vittime si è dimostrato vano. Sul caso stanno facendo luce i Carabinieri, insieme alla medicina del lavoro.

Continua a leggere su Today.it...