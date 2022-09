Operaio precipita dentro un silos e muore

Drammatico incidente sul lavoro a Verona. Stando alle prime informazioni giunte e riportate da Veronasera, due operai stavano eseguendo i lavori di manutenzione su un silos vuoto in un'azienda vinicola, quando uno avrebbe perso i sensi dopo aver inalato i vapori cadendo all'interno. Il secondo, nel tentativo di soccorrere il collega, sarebbe salito rapidamente dalle scale esterne per arrivare in vetta, ma lì avrebbe perso l'equilibrio cadendo a sua volta e sbattendo violentemente la testa a terra.

In supporto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Verona con due mezzi. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Verona e i tecnici Spisal.

Articolo in aggiornamento