Locomotore prende fuoco: operaio muore nella stazione sotterranea

Drammatico incidente sul lavoro a Sanremo, in provincia di Imperia. Un operaio che lavorava per una ditta appaltatrice esterna a Rete ferroviaria italiana (Rfi), ha perso la vita nella notte all'interno della stazione sotterranea. L'operaio era impegnato in lavori di manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia, quando il locomotore su cui si trovava ha preso fuoco.

L’allarme è scattato poco prima dell’una di notte di oggi, martedì 11 quando ai vigili del fuoco è stato segnalato l’incendio dei una motrice usata per alcuni lavori di manutenzione in corso. Quando i vigili del fuoco di Imperia sono intervenuti nella stazione, è stato necessario spegnere le fiamme per poter salire a bordo del mezzo. A quel punto, per il macchinista era troppo tardi: quando è stato trovato dai soccorsi non c'era più nulla da fare. Spente le fiamme, infatti i pompieri hanno rivenuto il corpo senza vita dell’operaio.

L'incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, personale sanitario e tecnici di Rfi. Trenitalia sta approntando servizi sostitutivi su strada tra le stazioni di Taggia e Ventimiglia in attesa della riattivazione della linea. Rfi esprime il proprio cordoglio per la vittima dell'incidente, le cui cause sono in corso dei necessari approfondimenti.