Operaio muore schiacciato da una pedana

Ennesimo incidente fatale sul lavoro nel 2023. Un uomo di 58 anni, originario di Penne, in provincia di Pescara, è rimasto schiacciato da una pedana ed è morto. La vittima è deceduta all'ospedale di Pescara in seguito all'infortunio sul lavoro, avvenuto nel pomeriggio del 29 dicembre in un'azienda di Collecorvino, che si occupa di allestimento di cantieri edili.

L'operaio stava lavorando nella sede della ditta in via dell'Artigianato ed era impegnato nelle operazioni di carico di un mezzo pesante, quando la pedana del veicolo, per cause in corso di accertamento, lo ha schiacciato. Il 58enne è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. È morto poi nella notte a causa delle gravi lesioni riportate nell'incidente.

I carabinieri della compagnia di Montesilvano, intervenuti sul posto insieme al personale della Asl, si sono occupati degli accertamenti del caso.