Casa in fiamme: operaio salva 4 bambini arrampicandosi sul balcone

Richiamato dalle grida disperate provenienti da un appartamento del centro storico, situato vicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale, non ci ha pensato due volte ad intervenire: si è arrampicato su un balcone, è entrato in casa e ha salvato quattro bambini - tre sorelline e un cuginetto - intrappolati in casa dopo un incendio. L'eroe si chiama Nunzio Mogavero, ha 49 anni ed è un operaio forestale. E' successo ieri mattina a Isnello, piccolo centro delle Madonie nel Palermitano.

Incendio in casa a Isnello, Palermo: così un operaio ha salvato 4 bambini

L'uomo prima ha provato ad entrare nell'edificio, ma il portone d’ingresso era bloccato. Poi, con l'aiuto di altre due persone (il carabiniere Francesco Fina e il signor Nicola Quagliana), è riuscito ad arrampicarsi fino al balcone del primo piano. Mogavero - già noto per altri episodi di generosità - ha preso i piccoli e ad uno a uno li ha calati dall’alto porgendoli alle persone che si erano radunate in strada. L'ultima bambina è stata salvata per un soffio, quando le fiamme la stavano per raggiungere.

A raccontare le fasi del salvataggio è stato anche il sindaco di Isnello, che sulla pagina Facebook del Comune ha pubblicamente ringraziato le persone che si sono prodigate per scongiurare il peggio dopo l'incendio. Dopo l’intervento, Nunzio Mogavero è stato portato in ospedale per una ferita alla gamba. Le fiamme - probabilmente causate da un corto circuito all’impianto elettrico - sono divampate al piano terra e si sono propagate al primo piano, dove si trovavano i bambini. La madre delle bambine si era allontanata per fare la spesa poco prima che scoppiasse l'ncendio. L'edificio, dichiarato inagibile, è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, giunti sul posto per completare le fasi di spegnimento del rogo.