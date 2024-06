Lavorava per un euro l'ora: denuncia sfruttamento e ottiene permesso di soggiorno

Mentre si continua a parlare del caso Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni morto dopo essere stato scaricato davanti casa con un braccio tranciato per un incidente sul lavoro a Latina, c’è un’altra storia che conferma lo stato di grave sfruttamento a cui sono soggetti alcuni migranti nel nostro Paese.

Lui si chiama G.A. ed è un operaio marocchino di 30 anni. Irregolare in Italia, aveva trovato lavoro in un cantiere edile di Castelfranco Emilia dove percepiva una paga di 1 euro l'ora. Aveva lavorato per 250 ore e aveva ottenuto 250 euro. Ma dopo aver subito un grave infortunio ha trovato la forza di denunciare.

La denuncia

A inizio gennaio l’operaio edile si è rivolto alla Fillea Cgil di Modena per lamentare le differenze retributive, ma dopo essere riuscito a denunciare la sua condizione ha ottenuto un permesso di soggiorno per grave sfruttamento lavorativo della durata di un anno.

Il 30enne, vittima anche di un incidente sul lavoro, con l'aiuto della funzionaria della Fillea Cgil di Modena Souad Elkaddani e dall'avvocata Elisabetta Vandelli del Centro lavoratori Stranieri, ha presentato querela per grave sfruttamento nel cantiere edile di Castelfranco Emilia. A quel punto sia la denuncia per sfruttamento che quella per omissione di registrazione Inail e Inps, presentate alla Procura e all'Ispettorato lavoro, hanno determinato da parte della pm Paola Campilongo "una decisione davvero importante", sottolinea il sindacato. L'operaio marocchino ha così ottenuto 'il permesso di soggiorno per grave condizione di sfruttamento lavorativo della durata di un anno rinnovabile'. Il primo caso riconosciuto a Modena di sfruttamento lavorativo reso possibile soprattutto grazie alla collaborazione attiva dell’operaio nella fase delle indagini.

"Una grande conquista"

"Una vertenza tutta Fillea, che ha un valore politico importante per tutti i lavoratori fragili e sfruttati" racconta Rodolfo Ferraro, segretario generale della Fillea Cgil Modena sottolineando che la "legge Bossi-Fini va abrogata perché rende migranti ricattabili e ancora più fragili".

"Molti lavoratori migranti vivono situazioni di sfruttamento – ha dichiarato Souad Elkaddani, funzionaria Fillea Cgil di Modena di lingua araba -. Essendo di madre lingua araba ho mediato e cercato di tradurre. Grazie al suo coraggio siamo riusciti a dargli giustizia. Questa rappresenta una grande conquista. Crescono gli infortuni sul lavoro tra gli stranieri. La storia dell’artigiano marocchino evidenzia un altro dato importante. L’importanza della lingua e dell’alfabetizzazione dei lavoratori stranieri. L’edilizia è il settore dove operano più migranti. In questo caso la vertenza è stata vinta, anche grazie all’incredibile lavoro di mediazione linguistica e culturale".