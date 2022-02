Operato il bimbo dei genitori che volevano solo sangue "no vax"

E’ stato operato all’ospedale Sant’Orsola diBologna il bimbo finito al centro di uno scontro legale tra l'ospedale bolognese e la famiglia, che, per sottoporre il piccino all’intervento, non voleva trasfusioni da sangue di persone non vaccinate contro il Covid.

L'intervento al cuore, non più rimandabile secondo i medici, è stato “sbloccato” dopo che il giudice tutelare di Modena ha accolto il ricorso del policlinico, specificando che c'era la garanzia di sicurezza nel sangue, qualunque fosse la provenienza. Quindi aveva rigettato la richiesta dei genitori, che per motivi religiosi e per timori circa gli effetti della vaccinazione a lungo termine, chiedevano solo sangue no vax per il proprio bimbo. L'intervento della Procura per i minorenni di Bologna ha portato anche alla sospensione provvisoria della potestà genitoriale.

La controversa vicenda ha avuto inizio alla fine del mese di gennaio, quando i familiari del bimbo hanno fatto sapere ai medici bolognesi che per il loro bambino avrebbero accettato solo il sangue di persone che non si erano sottoposte alla vaccinazione contro il coronavirus.

Addirittura i genitori avrebbero fatto partire un tam tam sulle chat no vax per reperire eventuali volontari non immunizzati pronti a donare il sangue al bambino. E in tanti si erano anche fatti avanti. Ma a quest'ipotesi si erano opposti con fermezza sia l'ospedale che il centro trasfusionale, visti i rigidi protocolli di sicurezza che devono essere seguiti in caso di donazioni di sangue. Lo scontro ha spinto la famiglia a rivolgersi agli avvocati. A quanto pare però il giudice chiamato a dirimere la controversia ha accolto le ragioni dei sanitari ritenendo infondate le obiezioni dei genitori.