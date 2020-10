La foto degli operatori del 118 stremati in attesa fuori dal pronto soccorso

Ci sono immagini che valgono più di mille parole. Come la foto pubblicata sugli account sociale di Società Italiana Sistema 118, che mostra alcuni operatori del 118 in Sardegna seduti su una panchina all’esterno di un ospedale.

Sono stremati, bardati con tute protettive, costretti a code estenuanti davanti agli ospedali (in alcuni casi anche di 12 ore) in attesa che i pazienti dentro le ambulanze possano accedere ai Pronto Soccorso dell'ospedale di Cagliari.

Coronavirus, la situazione in Sardegna

Secondo l'ultimo bollettino del 26 ottobre, in Sardegna in ventiquattr’ore si sono registrati 231 nuovi casi su 2.376 test, con un decesso (un 85enne residente del Sud Sardegna). Attualmente ci sono 303 pazienti ricoverati in ospedale (+4 rispetto a ieri) e 35 sono in terapia intensiva (+1 rispetto al dato di ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.584. Sul territorio, dei 7.990 casi positivi complessivamente accertati, 1.463 (+45) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.246 (+24) nel Sud Sardegna, 655 (+3) a Oristano, 1.133 (+32) a Nuoro, 3.493 (+127) a Sassari.