Pianifica il funerale da vivo: salvato dai carabinieri

Un pensionato residente a Roccastrada, piccolo comune della provincia di Grosseto, si è recato nella giornata di ieri 22 marzo in un'agenzia di pompe funebri nel capoluogo di provincia per organizzare il suo funerale. Nulla di strano, in teoria, se solo non avesse insistito perché fosse celebrato esattamente due giorni più tardi. Dopo aver ricevuto tutte le informazioni relative ai costi e alle questioni burocratiche, l'uomo sarebbe tornato a casa.

Dal momento che l'uomo era in ottima salute, i gestori delle onoranze funebri a quel punto si sono allarmati e hanno informato la polizia per riferire dell'accaduto. Gli agenti del comparto di Grosseto hanno contattato i colleghi del paese di residenza del protagonista della vicenda per avere qualche informazione sull'uomo, per poi precipitarsi a casa dell'anziano. Sul luogo, i carabinieri hanno constatato che il suo piano era quello di suicidarsi. L'uomo aveva infatti già collegato un tubo alla marmitta dell'auto collegato all'abitacolo per compiere il gesto estremo. Sul tavolo, poi, i soldi in contanti per il funerale e qualche lettera d'addio per amici o familiari. L'uomo è stato trovato dai carabinieri in stato confusionale ma fortunatamente ancora vivo. Dopo averlo tranquillizzato, è stato affidato a dei parenti ch ancora ora l'hanno in custodia.