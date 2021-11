Arriva l'Orgasmeria: il locale che vende dolci a forma di peni e vagine

Il nome lascia poco spazio all'immaginazione. A Milano arriva "Orgasmeria", la waffle bakery online e itinerante dell'azienda MySecretCase "pensata per celebrare uno dei cinque sensi da sempre protagonista della sessualità più intensa, giocosa e divertente: il gusto". "Perché cibo e sesso hanno la stessa localizzazione cerebrale, gli stessi circuiti neuroendocrini, gli stessi ormoni che li controllano e permettono di gustare più a fondo l’intimità", hanno spiegato dalla società che si pone l'obiettivo di cambiare l’immaginario sulla sessualità in Italia e che ha già creato una community online per abbattere i tabù sul sesso.

Come racconta anche MilanoToday, durante gli eventi di lancio itineranti oltre 2000 persone sono accorse sui Navigli a Milano e ai Murazzi di Torino per degustare i waffle più sexy d'Italia. La particolarità dell'Orgasmeria, in effetti, sta nella forma dei dolci: dei waffle a forma di pene e vagina. Il prossimo appuntamento sotto la Madonnina è per il 18 novembre in viale Bligny 43 per assaggiare le creazioni della singolare pasticceria.

E inoltre da oggi, sempre a Torino e Milano, i prodotti saranno disponibili su Glovo. "Come dico spesso, i sex toys sono grandi alleati ma spesso quasi un pretesto, MySecretCase è un’occasione e uno spazio dove affrontare un tabù ancora profondamente radicato nella nostra cultura, la strada è ancora lunga: basti pensare che per aprire l’Orgasmeria un’altra delle piattaforme più famose di delivery ha rifiutato l’accordo per la forma dei nostri waffle. Per noi la lotta al tabù è una missione quotidiana, e l’abbiamo sempre portata avanti attraverso attività divertenti, e che siano un momento di incontro con la nostra community di riferimento, una delle più numerose e attive in Italia in materia di sessualità", il commento di Norma Rossetti, Ceo di MySecretCase.

"Un approccio, quello del Community first, che portiamo avanti sin dalla nostra nascita: lo facciamo con un impegno costante e quotidiano attraverso i nostri progetti ed incontri tematici su Instagram, lo abbiamo fatto rendendo gli utenti i protagonisti indiscussi di "Scoprire Scopare, manuale per sesso da manuale", disponibile su Amazon in tutte le Feltrinelli, e librerie indipendenti il nostro nuovo libro illustrato e fotografico, esplicito, pratico dedicato al piacere - edito da Sonzogno - dove abbiamo raccolto le loro immagini, storie e desideri. E lo facciamo ora, aprendoci a un nuovo segmento di mercato: il food. Abbiamo già in programma degli eventi sul territorio: ma sveleremo tutti i dettagli più avanti", ha concluso Norma Rossetti.