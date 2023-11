Orlandi-Gregori, sì alla Commissione d’inchiesta. Pietro Orlandi: "Dispiace per gli astenuti"

Via libera definitivo del Senato all’istituzione di una commissione d’inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due ragazze cittadine vaticane scomparse a Roma nel 1983, a circa un mese e mezzo l’una dall’altra. Al termine della votazione, avvenuta per alzata di mano, un lungo e caloroso applauso.

Dopo 40 anni dalla scomparsa di Emanuela e Mirella il Parlamento potrà cominciare a lavorare per la ricerca della verità. Ora che la commissione è stata istituita bisognerà scegliere i componenti: 40 deputati e 40 senatori.

Pietro Orlandi: "Dispiace per gli astenuti"

"Un passo importante, dispiace per le astensioni", ha dichiarato Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. "Oggi ci sono stati un paio di astenuti, come Casini e Gasparri. Non sono rimasto soddisfatto delle astensioni, avrei preferito dicessero no". Su Gasparri ha aggiunto: "Non l’ho apprezzato: ha tirato fuori di nuovo Wojtyla, ha chiesto rispetto per i santi. Ha parlato dei patti lateranensi".

Intervenendo in Aula il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha detto: "Se la commissione di inchiesta deve cercare la verità ben venga. Ma il Senato e la Camera non possono permettere che diventi un teatrino mediatico, come alcuni programmi televisivi che hanno messo sotto processo Giovanni Paolo II. Io personalmente non sono disposto a tollerarlo. La commissione d'inchiesta non può diventare l'aggressione ai santi senza che poi si debba parlare di atei'". Proprio per evitare questo Gasparri ha annunciato che chiederà di far parte della commissione.

Pietro Orlandi: "La verità non potrà essere occultata per sempre"

Nonostante gli astenuti Pietro Orlandi si è detto contento, "aspettavo con fiducia questa notizia. Sono convinto che arriveremo alla verità, non potrà essere occultata per sempre. Questa Commissione potrà fare tanto, più di quanto può fare l'inchiesta vaticana" (il Vaticano ha trasmesso gli atti alla procura a giugno, ndr).

"Ci auguriamo che la Commissione d'inchiesta parta quanto prima", ha dichiarato Laura Sgrò l'avvocata di Pietro Orlandi, sottolineando di essere contenta di questa "intromissione perniciosa" del Parlamento nella vicenda, richiamando le parole del promotore di Giustizia Vaticano Alessandro Diddi che aveva definito in quel modo una eventuale commissione d'inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi. "Buon lavoro ai parlamentari che si occuperanno di questa vicenda che aspetta la verità da quarant'anni", conclude Sgrò.

