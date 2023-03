Orlandi-Gregori: ok della Camera alla Commissione d’inchiesta

Via libera della Camera alla proposta di legge che istituisce la Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due ragazze, cittadine vaticane scomparse a Roma nel 1983. Il voto è stato unanime: i sì sono stati 245. Il testo passa ora al Senato, poi il Parlamento potrà finalmente cominciare a lavorare per la ricerca della verità.

Oggi tutte le forze politiche si sono dette d'accordo sulla necessità di istituire la Commissione bicamerale d'inchiesta per far luce sui casi di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. "Il giornalismo italiano - secondo il deputato di FI, Paolo Emilio Russo - ha giocato un ruolo insostituibile in questo caso" e "ci auguriamo che si possa lavorare tutti insieme per scrivere una relazione unitaria. Sarebbe un modo per onorare queste due ragazze".

"40 anni fa era il momento giusto per fare una commissione d'inchiesta, non ora", ha dichiarato il capogruppo del M5S alla Camera Francesco Silvestri -. Ora si deve convergere su un solo obiettivo: quello della verità, anche sulle azioni del Vaticano di quel tempo e sull'atteggiamento dello Stato".

Pietro Orlandi: "Sento istituzioni vicine e sono commosso"

Commosso il fratello di Emanuela Orlandi che non si è mai arreso. "La proposta per la commissione è passata all'unanimità, 245 favorevoli su 245. C'è la volontà a fare chiarezza. Oggi ho sentito la vicinanza delle istituzioni e devo dire anche l'affetto, perché vedere tutti i presenti in aula, al termine della votazione, alzarsi e applaudire rivolgendosi tutti verso la tribuna dove stavamo noi, mi ha colpito e ammetto commosso", ha commentato su Facebook Pietro Orlandi. "Penso si possa arrivare alla verità", ha aggiunto mentre la sorella di Mirella Gregori ha dichiarato di essere "felice" per questa decisione.

