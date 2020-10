Orlando scompare nel nulla a 16 anni: l'appello della mamma sui social

Un ragazzo di 16 anni di Grosseto, Orlando Caneschi, è scomparso dalla mattina di ieri, lunedì 12 ottobre, quando è uscito di casa per andare a scuola, per poi non fare più ritorno. La mamma del giovane ha lanciato un appello dei social per chiedere aiuto nelle ricerche del figlio.

Ieri mattina è stato visto per l'ultima volta quando è salito sul treno a Grosseto per andare a Empoli (Firenze), dove frequenta la scuola e milita nella squadra di pallacanestro Use basket. Il telefono cellulare del ragazzo risulta staccato dalle 14,30 di ieri.

Orlando Caneschi scomparso, l'appello della mamma sui social

Orlando Caneschi dall'inizio dell' anno scolastico si è trasferito a Empoli proprio per giocare nella squadra di basket che lo ospita nella foresteria della società, e per ha pure cambiato scuola. Ogni fine settimana rientrava dai suoi familiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ragazzo, ha spiegato la madre sui social, "indossa un piumino leggero blu, un paio di jeans chiari, un paio di scarpe Nike, un cappellino color ocra quando è salito sul treno a Grosseto, e uno zaino nero. Aveva anche una shopper a fiori beige. È alto 1,90, corporatura robusta, capelli castano chiari". Chiunque lo abbia visto o abbia notizie, può contattare le forze dell'ordine. I carabinieri si stanno occupando delle ricerche.